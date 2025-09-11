Haberler

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Adıyaman merkezinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen bir otomobil, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 3868 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.Y., ile motosiklette bulunan İ.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

