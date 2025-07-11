Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu hafif yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Faik B., idaresindeki motosikletle Sinan B., idaresindeki 27 AGG 022 plakalı otomobil, Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Faik D., ile motosiklette bulunan Yusuf D., yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Müdahaleleri ambulansta yapılan her iki yaralı, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Olay yerine daha sonra gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan motosiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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