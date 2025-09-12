Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Saat Kulesi Kavşağında Alican Taşar idaresindeki 02 AEJ 436 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFE 312 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Alican Taşar yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerince kaza yerinde incelemeler yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN