Haberler

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Saat Kulesi Kavşağı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Alican Taşar yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Saat Kulesi Kavşağında Alican Taşar idaresindeki 02 AEJ 436 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFE 312 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Alican Taşar yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerince kaza yerinde incelemeler yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.