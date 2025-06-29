Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilal K., idaresindeki 02 AEC 635 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 LD 429 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Bilal K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan Bilal K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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