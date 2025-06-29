Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilal K., idaresindeki 02 AEC 635 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 LD 429 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Bilal K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan Bilal K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN