Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki 02 AEK 630 plakalı motosiklet ile C.A. idaresindeki 27 AGS 331 plakalı kamyonet Babalar Camii mevkiinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN