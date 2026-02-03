Haberler

Motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde Serkan A., idaresindeki 02 AGF 862 plakalı motosiklet ile 23 BY 127 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Serkan A., ile motosiklette bulunan Muhammed Tarık D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
