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Adıyaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da, akrobasi hareketlerde bulunan motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, akrobasi hareketlerde bulunarak trafikte ilerleyen motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi eski SGK binası yakınlarında M.B., idaresindeki 33 AJV 366 plakalı motosiklet ile A.G., idaresindeki 02 FY 700 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.G., hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan sürücü A.G., hastaneye gitmeyi ret etti. Kazaya karışan araç ile motosiklet ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Öte yandan trafikte ön tekerini kaldırarak akrobasi hareketlerde bulunan ve kazaya neden olan motosiklet sürücüsü A.G'ye vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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