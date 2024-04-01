Adıyaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 02 BG 219 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü belirlenemeyen 02 ACR 758 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Abdulsamet Y. ile Muhammed Şükrü Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN