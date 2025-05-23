Adıyaman'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin B., idaresindeki 02 HF 596 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen bisiklet Yeşilyurt Mahallesi 2173 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Hikmet B., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazaya neden olan bisiklet sürücüsü çocuklar ise olay yerinden kaçtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN