Adıyaman'da Motosiklet Üzerinde Koltukla Trafikte Görenleri Şaşırttı

Adıyaman'da bir sürücü, motosikletinin üzerine yerleştirdiği koltukla trafikte ilerlerken cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, şehir içi trafikte tehlike oluşturdu.

Adıyaman'da bir sürücü, motosikletinin üzerine yerleştirdiği koltukla trafikte ilerlerken kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, motosikletine yüklediği koltukla şehir içi trafiğinde ilerledi. Trafik ışıklarında bir süre bekleyen sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve tehlike riski oluşturan ilginç görüntüler trafikte şaşkınlık oluşturdu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
