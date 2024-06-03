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Adıyaman'da Motosiklet Sürücüsünün Bariyere Çarpması Kamerada

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Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu bariyere çarpması ve yerinden söktüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Sürücü hafif şekilde yaralandı.

Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonrası bariyere çarpıp yerinden söktüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde motosiklet sürücüsü bir anlık dalgınlıkla fark edemediği otomatik bariyere çarptı. Yaşanan olay kameralara saniye saniye yansırken motosikletle bariyere dalan sürücü, bariyeri parçalayarak geçti. Kontrolünü de kaybeden ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Yaşanan kaza kameraya yansıdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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