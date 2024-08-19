Adıyaman'da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'da, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emre Aktemir idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman'ın Tut ilçe girişi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Emre Aktemir ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tut ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Emre Aktemir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktemir'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN