Adıyaman'da Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da, otomobille çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ç. idaresindeki 80 LG 053 plakalı otomobil ile Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosiklet, Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında çarpışmış ve kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Zamir Elmınır ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Zamir Elmınır yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet Zamir Elmınır'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN