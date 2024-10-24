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Adıyaman'da Motosiklet Sürücülerine Yaya Geçidi Cezası

Adıyaman'da Motosiklet Sürücülerine Yaya Geçidi Cezası
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Adıyaman'da yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan motosiklet sürücüleri, emniyet güçleri tarafından denetleniyor ve 3 bin 135 TL ceza uygulanıyor. Polis, motosiklet sürücülerinin yaya geçidini kullanmamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Adıyaman'da, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçen motosiklet sürücüleri cezai işlemden kaçamıyor.

Yaya geçitlerini kullanarak yayaların zorlanmasına ve yine yaya geçidini kullanarak trafiği tehlikeye düşüren motosikletlerle ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştiriliyor.

Trafik kurallarına uymayarak kavşaktan dönüş yapması gerekirken yaya geçitlerini tercih eden sürücüler trafik polislerinden kaçamıyor. Atatürk Bulvarında yer alan birçok yaya geçidinde uygulama yapan polis ekiplerince tespit edilen motosiklet sürücülerine 3 bin 135 TL cezai işlem uygulanıyor. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ve motosiklet sürücülerinin motosikletleriyle yaya geçidini kullanmamaları gerektiği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Polis

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