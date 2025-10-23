Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Fen Lisesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AFA 124 plakalı motosiklet, park halindeki M.D.'ye ait 02 AEL 733 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

