Adıyaman'da Motosiklet-Minibüs Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Hanifi F. idaresindeki 02 AEV 558 plakalı motosiklet ile Hicran K. idaresindeki 02 AAN 373 plakalı minibüs, Adıyaman Otogarı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Hanifi F. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN