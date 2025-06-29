Adıyaman'da Motosiklet Kazasında Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 17 Haziran 2025 günü Adıyaman merkez Eski Besni Caddesi üzerindeki Karaali Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edirne ilinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Nebi Alphan Nimettepe (25), 34 KUP 311 plakalı motosikletiyle Güloğlu Kavşağı istikametinden Karaali Caddesi yönüne doğru seyir halindeyken, kavşağa yaklaşık 60 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nimettepe, yoğun bakımda yapılan 12 günlük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN