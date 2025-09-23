Adıyaman'da Motosiklet Kazasında İki Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Yiğit S., idaresindeki 02 AFT 847 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2.Çevre Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Abuzer Yiğit S., ile motosiklette bulunan Akın D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN