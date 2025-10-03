Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin yerde yatan sürücüsüne başka bir araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.A., idaresindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yere düşen sürücüye yoldan geçen ve duramayan başka bir araç çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü R.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN