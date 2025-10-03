Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir motosikletin sürücüsüne başka bir aracın çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin yerde yatan sürücüsüne başka bir araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.A., idaresindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yere düşen sürücüye yoldan geçen ve duramayan başka bir araç çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü R.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor

Görüntüdeki kişi bir belediye başkanı!
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.