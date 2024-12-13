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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Ali Razı Aslancan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'da, devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Razı Aslancan idaresindeki 02 AAE 009 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ali Razı Aslancan yaralandı. Aslancan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Razı Aslancan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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