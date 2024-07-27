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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında Kamber Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklet metrelerce asfaltta sürüklendi. Meydana gelen kaza anı kameralara saniye saniye yansırken kazada sürücü Kamber Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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