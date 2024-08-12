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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolan bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Tunç idaresindeki plakasız motosiklet, Adıyaman Merkez Oto Galericiler Sitesi yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücüsü Mahmut Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Mahmut Tunç'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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