Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adıyaman'da, yamalı yoldan dolayı devrildiği belirtilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Selçuk T., idaresindeki 02 AGF 588 plakalı motosiklet iddialara göre yolun yamalı olmasından dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Seulçuk T., ile motosiklette bulunan Ali D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN