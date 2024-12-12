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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Adıyaman'da kontrolünü kaybeden motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı, sağlık durumu iyi.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Muhammed E. idaresindeki 02 MA 289 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki 44 NF 032 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Muhammed E. ile motosiklette bulunan Ahmet N. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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