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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2. Çevre yolu üzerinde Şeyma B., idaresindeki 02 ACK 123 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Şeyma B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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