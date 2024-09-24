Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emre Erişti idaresindeki plakasız motosiklet Atatürk Bulvarı, Eğriçayı Köprüsü yakınlarında devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Emre Erişti yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN