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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Adıyaman İmamağa Mahallesi'nde oyun oynayan 4 yaşındaki Ömer Ortaç, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu hakkında bilgi verildi.

Adıyaman'da evinin önünde oyun oynayan küçük çocuk motosikletin çarpışması sonucu yaralandı.

Edinile bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 DC 521 plakalı motosiklet, İmamağa Mahallesi 19119 sokakta evlerinin önünde oyun oynayan Ömer Ortaç'a (4) çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere savrularak yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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