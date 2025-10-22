Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Adıyaman'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Abdulmusa Caddesi üzerinde Enes H. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Enes H. ile motosiklette bulunan Muhammed H., Aliye U. ve Cene H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

