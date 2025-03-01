Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, baraj yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada M.S. (17), E.S. (17) ve İ.E. (28) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN