Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, baraj yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada M.S. (17), E.S. (17) ve İ.E. (28) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN