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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Abdullah S. idaresindeki 02 ACM 623 motosiklet ile Ömer Faruk Y. idaresindeki 02 ACV 708 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan Eren Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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