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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir motosiklet park halindeki diğer bir motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halindeki motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında A.D., idaresindeki 02 AET 710 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada sürücü A.D., ile motosiklette bulunan E.D., ve Z.D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Sağlık Kaza

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