Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Ç., idaresindeki 02 ACN 547 plakalı motosiklet ile Fırat Ç., idaresindeki 02 ADT 628 plakalı motosiklet, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN