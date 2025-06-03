Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Elberraa Elhamidi idaresindeki 34 ML 2208 plakalı motosiklet, Üniversite Kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Elberraa Elhamidi ile motosiklette yolcu olarak bulunan Nureddin Ahmet yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Elhamidi ve Ahmet'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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