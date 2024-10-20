Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı İznik Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Mehmet S. ve Umut A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Olaylar 3-sayfa Yaşam Besni

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın

Mitinge katılan Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest
Akaryakıta çifte indirim geliyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin yüzünü güldürecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda? BJK Konya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Konyaspor maçı ilk 11'i açıklandı! 20 Ekim Pazar Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ekim Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.