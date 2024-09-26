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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya Seda Sizer ve motosiklet sürücüsü Aziz Tosun yaralandı. Her iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz Tosun idaresindeki 26 AJK 597 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Seda Sizer'e çarptı. Meydana gelen kazada yaya Seda Sizer ile motosiklet sürücüsü Aziz Tosun yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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