Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 polis yaralandı

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polis ekiplerinin kullandığı 02 A 4886 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında devrildi. Meydana gelen kazada Kaan A. ile Hanifi A. isimli iki polis memuru yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN