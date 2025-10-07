Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkezde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Oktay D. ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Oktay D. (17) idaresindeki 02 AEN 565 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil Adıyaman merkez eski Samsat Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Oktay D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Oktay D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.