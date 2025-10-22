Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet Eğriçay Köprüsü yakınlarında devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki Ahmet Ü. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN