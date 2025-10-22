Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Eğriçay Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet Eğriçay Köprüsü yakınlarında devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki Ahmet Ü. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa