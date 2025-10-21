Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Kahta ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü M.S.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.S.K. (19) idaresindeki 02 AFG 820 plakalı motosiklet, Kahta ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü M.S.K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
