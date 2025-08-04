Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin yolcuuna ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEH 971 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra Sakarya Caddesi üzerinde devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan E.G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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