Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serkan A., idaresindeki 02 AEF 163 plakalı motosiklet, sürücüsünün Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi SANKO kavşağında park halindeki araca çarptı. Meydana gelen kazada Serkan A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN