Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında Fahrettin Tuluk idaresindeki 80 EZ 622 plakalı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Fahrettin Tuluk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fahrettin Tuluk'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN