Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü Fahrettin Tuluk yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında Fahrettin Tuluk idaresindeki 80 EZ 622 plakalı motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Fahrettin Tuluk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fahrettin Tuluk'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa