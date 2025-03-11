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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde virajı alamayan motosiklet devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde virajı alamayan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Çilboğaz Köyü'nde Beytullah B. (23), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan Beytullah B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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