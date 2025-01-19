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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü devrildi. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde Muhammet Cihan G. idaresindeki 31 ANK 073 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Muhammed Cihan G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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