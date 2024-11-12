Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammet Ç., idaresindeki 02 AER 617 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AED 558 plakalı motosiklet Sakarya Caddesi eski emniyet müdürlüğü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Muhammet Ç., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'lerde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maçı maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.