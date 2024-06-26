Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde Erhan Y., idaresindeki 02 AEL 498 plakalı motosiklet ile Nuri Ç., idaresindeki 02 AEP 780 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada Erhan Y., yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Erhan Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erhan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN