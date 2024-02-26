Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı istikametinden eski şehir merkezi istikametine gelmekte olan Samet S. idaresindeki motosiklete aynı istikamete gitmekte olan Enes E. idaresindeki 02 AAL 066 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada her iki motosiklette devrilerek sürücüleri sürüklendi. Kazada yaralanan sürücülerden Enes E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN