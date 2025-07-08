Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Adıyaman merkez Hasankendi Köyü yolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Osma Nuri A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hasankendi Köyü yolu üzerinde Osman Nuri A., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Osman Nuri A., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Osman Nuri A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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