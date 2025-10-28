Haberler

Adıyaman'da Motosiklet ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, motosiklet ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi Sevgi Anaokulu yakınlarında S.Ç., idaresindeki motosiklet bir tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü S.Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
