Adıyaman'da Motosiklet ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi Sevgi Anaokulu yakınlarında S.Ç., idaresindeki motosiklet bir tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü S.Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN