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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Adıyaman'da iki motosiklet ve bir otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, iki motosiklet ve bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cihan Akbilek ve Mehmet Ergün idaresindeki motosikletlerle sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABF 353 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Cihan Akbilek, Mehmet Ergün ve Hüseyin O., hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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